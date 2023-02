Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall beim Abbiegen

Auf einer Kreuzung in Biberach sind am Samstagmorgen zwei Autos zusammengeprallt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr. Ein 58-jähriger war mit seinem Ford auf der Ulmer Straße in Richtung Warthausen unterwegs. An der Bergerhauser Straße missachtete er vermutlich die Ampelschaltung und fuhr bei Rot in die Kreuzung. Er kollidierte mit dem Renault einer 29-Jährigen. Deren Ampel hatte grün gezeigt, als sie von der Ulmer Straße nach links in die Bergerhauser Straße abbiegen wollte. Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrerin leicht. Ihr Twingo wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Da die Unfallbeteiligten gegensätzliche Angaben zur Ampelschaltung machten, ermittelt nun die Biberacher Polizei, Tel. 07351 / 4470.

++++++++++++++++++++++++++++383292

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell