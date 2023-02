POL-UL: (GP) Eislingen - Betrunken Auto gefahren

Ulm (ots) - Am Freitag gegen 15:45 Uhr fuhr ein 58-Jähriger Fahrer eines Skoda auf der Unlinger Straße in Richtung Ertingen. Auf Höhe der dortigen Tankstelle wollte er in diese einfahren, musste jedoch aufgrund Gegenverkehr anhalten und warten. Dies hatte eine hinter ihm fahrende 20-Jährige KIA-Fahrerin zu spät bemerkt, und fuhr auf den Skoda auf. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe ...

