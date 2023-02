Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (GP) Eislingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

NACHTRAG zu: Auf Frau geschossen

Am Freitag schoss ein bislang Unbekannter in Eislingen auf eine Frau.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5448852) erlitt eine Frau heute gegen 2 Uhr in Eislingen Verletzungen, weil Unbekannte Schüsse auf sie abgaben.

Sie erlitt einen Schuss in ein Bein und wurde zwischenzeitlich operiert. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Kriminalpolizei bildete heute eine Sonderkommission, um diese schwere Tat möglichst schnell aufzuklären. Spezialisten des Polizeipräsidiums Ulm und des Landeskriminalamts sicherten die Spuren am Tatort. Die Ermittler hoffen, daraus Erkenntnisse zu erlangen, die zur Aufklärung der Tat führen.

Gegen 3 Uhr hörte ein Zeuge aus Donzdorf ein Geräusch, dass sich für ihn wie ein Schuss anhörte. Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang mit der Tat in Eislingen besteht.

Zur Aufklärung der Tat bitten Staatsanwaltschaft und Polizei die Bevölkerung um Hinweise und fragen:

- Wer hat am Freitag, gegen 2 Uhr, die Abgabe der Schüsse in der Stuttgarter Straße in Eislingen beobachtet oder gehört? - Wer hat am Freitag, gegen 3 Uhr, einen Schuss in Donzdorf gehört oder Wahrnehmungen hierzu gemacht? - Wem sind sonst verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Bitte melden Sie Ihre Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. 0731 1880.

Bislang gibt es keine konkreten Hinweise auf die Hintergründe der Tat. Deshalb wird die Polizei in den kommenden Tagen und Wochen ihre Präsenz in Göppingen verstärken, was für die Menschen dort auch wahrnehmbar sein wird. Das Polizeipräsidium Ulm wird hierbei durch das Polizeipräsidium Einsatz unterstützt.

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel.: 0731 189-1441 Andrea Wagner, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731 188-1111

