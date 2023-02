Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Handy geraubt

Am Donnerstag überfiel ein Unbekannter in Göppingen eine Frau.

Gegen 18.15 Uhr war eine 59-Jährige zu Fuß, von der Faurndauer Straße kommend und in Richtung Jahnstraße, unterwegs. In der Unterführung unter der Jebenhäuser Straße versuchte ein Unbekannter ihr das Handy zu entreißen. Beim Gerangel stürzte sie zu Boden. Anschließend flüchtete der Mann mit dem Handy. Die Kriminalpolizei Göppingen (07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Sie sucht auch einen Zeugen, der den Raub beobachtete und den Täter in Richtung Christophbad verfolgte. Dort verlor er den Mann aus den Augen und brach die Verfolgung ab. Die Frau beschrieb den Unbekannten wie folgt: Der Täter sei etwa 20 bis 30 Jahre alt und dunkelhäutig. Er war mit einem braunen Parka bekleidet.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei ist bei der Klärung von Straftaten auch auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Stellen Sie sich vor, Ihnen würde jemand etwas mit Gewalt wegnehmen. Sicher wollten Sie, dass Zeugen sich melden und Ihnen beistehen. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

