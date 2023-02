Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Aufeinander losgegangen

Am Donnerstag kam es in Ulm zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ulm (ots)

Gegen 21.15 Uhr kam es in der Keltergasse zu einem Streit. Ein 30-Jähriger fühlte sich wohl provoziert und attackierte zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Die setzten sich mit weiteren, derzeit nicht näher bekannten Personen zur Wehr. Als die Polizei eintraf, flüchtete ein Teil der Gruppe. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizisten versuchen herauszufinden, wer in welcher Form an der Auseinandersetzung beteiligt war.

Hinweis:

Die Polizei ist bei ihrer Arbeit oft auf die Informationen von Zeugen angewiesen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, in einem Fall wie diesem Verantwortung zu übernehmen. Stellen Sie sich vor, Ihnen wäre so etwas passiert.

