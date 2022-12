Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schlägerei vor Tanzlokal

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung

Darmstadt (ots)

Am frühen Montagmorgen (25.12.) hat eine Schlägerei zwischen mehreren Männern, vor einem Tanzlokal in der Schustergasse, den Einsatz der Polizei ausgelöst. Gegen 3 Uhr waren die Beamtinnen und Beamten alarmiert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war dort ein zunächst verbaler Konflikt zwischen den 18 bis 37 Jahre alten Männern in eine handfeste Auseinandersetzung gemündet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet, die sich unter anderem auch gegen einen 23-Jährigen aus Weiterstadt richten. Dieser steht zudem im Verdacht, eine Fensterscheibe des Lokals mutwillig zerstört zu haben.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, die auch die Frage umfassen, worum es bei dem Streit ging, dauern derzeit an. Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

