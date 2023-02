Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei

19-Jähriger wegen Diebstahls und Betrugs sehr schnell ermittelt.

Ulm (ots)

Am Mittwoch, 22.02.2023, gegen 15 Uhr, erstattete ein 23-Jähriger eine Anzeige bei der Polizei in Riedlingen. Er sagte, dass sein Geldbeutel am Vortag gestohlen wurde. In dem Geldbeutel sei auch seine Bankkarte gewesen, zudem die dazugehörige PIN.

Mittlerweile hätte sich ein Mitarbeiter von seiner "Hausbank" bei ihm gemeldet. Dieser habe ihm gesagt, dass ein vierstelliger Betrag auf sein Konto überwiesen wurde. Die Buchung sei jedoch nicht "autorisiert" gewesen, weshalb sie zurückgebucht werden müsse.

Ermittlungen der Polizei ergaben dann, dass mit der Bankkarte des 23-Jährigen in der Zwischenzeit fast der gesamte Betrag wieder von dem Konto des Mannes abgehoben wurde. Dies an einem Geldautomaten und bei verschiedenen Warenhäusern. Zudem bezahlte die Person, die im Besitz der Bankkarte war, kleine Beträge in Warenhäusern direkt mit der Karte des 23-Jährigen.

Zunächst führte die Polizei Riedlingen die Ermittlungen gegen eine namentlich nicht bekannte Person. In einer Ermittlungs-Kooperation mit dem Polizeirevier Bad Saulgau des Polizeipräsidiums Ravensburg konnte die Polizei dann sehr schnell einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg erwirkte beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 19-Jährigen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes fand die Polizei Beweise, die sie beschlagnahmte. Der Mann gab letztlich zu, den Geldbeutel gestohlen und die Bankkarte verwendet zu haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und eventuell weiterer Taten dauern an.

