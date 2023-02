Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 82-Jähriger Mercedes-Fahrer die B 465 von Ehingen kommend in Richtung Biberach. An der Einmündung nach Berg bog er nach dort ab. Hierbei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Pkw, und es kam zum Zusammenstoß. Der entgegenkommende 58-Jährige Autofahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Er musste zur Behandlung durch einen Rettungswagen in die Klinik verbracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 12 000 Euro.

