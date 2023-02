POL-REK: 230221-3: Tatverdächtiger nach Raubversuch festgenommen

Bedburg (ots) - Zeuge gibt Hinweise auf alkoholisierten Fahrer ohne Führerschein In der Nacht zu Samstag (18. Februar) hat ein aufmerksamer Zeuge (47) einen Verkehrsunfall in Bedburg gemeldet. Den flüchtigen Fahrer beschrieb er so gut, dass Polizisten den jungen Mann (17) wenig später in der Nähe einer Karnevalsveranstaltung identifizierten. Kurze Zeit nach dem ...

mehr