Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230221-1: Handtaschendieb vorläufig festgenommen

Kerpen (ots)

Geschädigte stellte Tatverdächtigen, der ihre Handtasche festhielt

Ein Polizist hat am Montagmorgen (20. Februar) einen Dieb (27) in einem Supermarkt in Kerpen-Sindorf vorläufig festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, die Handtasche einer Seniorin (69) entwendet zu haben. Kriminalbeamte führen den Festgenommenen noch heute einem Haftrichter vor.

Der Seniorin soll der Mann bereits gegen 9.40 Uhr während ihres Einkaufs im Geschäft verdächtig vorgekommen sein, da er ziellos ohne etwas einzukaufen durch den Supermarkt gegangen sei. Als sie ihren Einkaufswagen einen kurzen Moment aus den Augen gelassen habe, sei ihre Handtasche aus der Einkaufstasche aus ihrem Wagen entwendet worden. An der Kasse habe sie dann den Verdächtigen gesehen, der ihre Handtasche in der Hand hielt. Sie soll ihm die Tasche entrissen und ihm lautstark den Diebstahl vorgeworfen haben. Der Filialleiter bemerkte die Situation und wollte die Polizei verständigen. Daraufhin schubste der 27-Jährige ihn und versuchte wegzulaufen. Ein Polizist betrat zu diesem Zeitpunkt das Geschäft und beobachtete die Rangelei. Er nahm den Mann vorläufig fest. Bei ihm fand der Beamte außerdem ein am Tag zuvor entwendetes Mobiltelefon. Den bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen führen Kriminalbeamte noch heute einem Haftrichter vor. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell