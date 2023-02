POL-REK: 230217-4: Polizei Rhein-Erft-Kreis bietet Beratung zum Einbruchschutz - Zusatztermine

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Pressekonferenz am 21. Februar um 11.30 Uhr Am Dienstag (21. Februar) gibt die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 bekannt. Aus diesem Grund laden wir interessierte Medienvertreter herzlich ein, an der Bekanntgabe der regionalen Zahlen aus dem Rhein-Erft-Kreis teilzunehmen. Landrat Frank Rock und Abteilungsleiter ...

mehr