Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230221-2: Verkehrsunfallflucht mit mutmaßlich gestohlenem Auto

Bedburg (ots)

Zeuge gibt Hinweise auf alkoholisierten Fahrer ohne Führerschein

In der Nacht zu Samstag (18. Februar) hat ein aufmerksamer Zeuge (47) einen Verkehrsunfall in Bedburg gemeldet. Den flüchtigen Fahrer beschrieb er so gut, dass Polizisten den jungen Mann (17) wenig später in der Nähe einer Karnevalsveranstaltung identifizierten. Kurze Zeit nach dem Unfall meldete der Halter (21) des BMW sein Fahrzeug als gestohlen. Auch er war Gast der Veranstaltung. Die Beamten des Verkehrskommissariats und des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Gegen 1.15 Uhr wählte der 47-Jährige den Notruf und teilte mit, dass ein junger Mann mit einem BMW in einen Gartenzaun an der Karlstraße gefahren sei. Während des Notrufes habe sich der Unfallfahrer jedoch entfernt. Polizisten nahmen den Unfall auf, sicherten Spuren und stellten das verschlossene Auto sicher. In etwa einem Kilometer Entfernung zum Unfallort wendete sich wenig später ein 21-Jähriger an eine andere Streifenwagenbesatzung und gab an, dass sein BMW entwendet worden sei. Das angegebene Kennzeichen stimmte mit dem des Unfallautos überein. Die Polizisten ließen sich den Ort zeigen, an dem der mutmaßlich gestohlene 3er geparkt gewesen sein sollte. Hier trafen die Beamten auf einen Mann auf den die detaillierte Personenbeschreibung des Unfallzeugen passte. Die Beamten stellten die Personalien des mittlerweile Beschuldigten fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Er muss sich nun wegen des Verdachts mehrerer Verkehrsdelikte und des Diebstahls verantworten. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell