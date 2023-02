POL-PDMT: Neunkirchen - Garagenbrand - Pressenachtragsmeldung

Neunkirchen (ots) - Am 18.02.2023, gegen 18:40 Uhr kam es in der Hauptstraße in Neunkirchen zu dem Vollbrand einer Garage. Hierbei wurde eine Person schwerverletzt. Die Feuerwehr ist derzeit noch aufgrund von Löscharbeiten vor Ort, die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg ...

