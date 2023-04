POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.04.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.04.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht++Auto im Burfehner Weg beschädigt und geflüchtet++

Rhauderfehn - Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet

Gestern Nachmittag kam es gegen 14:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Kreisel am Rajen. Ein 23-Jähriger fuhr mit einem Pedelec auf der Straße Rajen in Richtung Ostrhauderfehn. Aus dem Kreisverkehr bog eine noch unbekannte Person mit einem schwarzen Van ab, touchierte das Hinterrad des Pedelec und fuhr weiter. Der 22-Jährige kam daraufhin zu Fall, wobei das Fahrrad beschädigt wurde. Das Kennzeichen des Vans soll die Ortskennung "LER" haben. Die Polizei in Rhauderfehn bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Auto im Burfehner Weg beschädigt und geflüchtet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Astra im Burfehner Weg. Der am Straßenrand geparkte Opel wurde an der gesamten linken Fahrzeugseite vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

