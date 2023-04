Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.04.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Fensterscheibe beschädigt++Unfallflucht in Hesel - Zeugen gesucht++

Emden - Fensterscheibe beschädigt

Heute in den frühen Morgenstunden haben bisher Unbekannte die Fensterscheibe eines Lebensmittelmarktes in der Straße "An der Bonnesse" zerstört. Ein Anwohner hatte gegen 03:20 Uhr ein Klirren gehört und die Polizei informiert. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass Unbekannte die Scheibe eingeschlagen, aber nicht in den Lebensmittelmarkt eingedrungen waren. Zeugen oder Hinweisgeber, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Hesel - Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist im Bereich der Auricher Straße in Hesel ein auf dem Parkplatz einer ehemaligen Bäckerei abgestellter weinroter Seat Ibiza im Bereich der Fahrerseite stark beschädigt worden. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel.: 04950-995570 an die Polizeistation Hesel oder jede andere Polizeidienststelle.

