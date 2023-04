Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 16.04.2023

PI Leer / Emden (ots)

++ Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++

Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Weener - Am Samstag kontrollierten die Beamten gegen 15:45 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Neue Str.. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab, dass der 29-jährige aus Polen unter dem Einfluss von Marihuana stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Gegen 23:45 Uhr fiel den Beamten ein Fahrradfahrer in der Eichendorffstr. auf, der völlig unsicher mit dem Rad unterwegs gewesen ist. Eine Überprüfung des 43-jährigen Leeraners ergab einen Alkoholgehalt von 1,6 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Sonntag wurde um kurz nach 01:00 Uhr ein 39-jähriger aus Rhauderfehn überprüft, der mit seinem Fahrzeug in der Hauptstr. unterwegs war. Er hatte zuvor THC konsumiert und musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen.

Gegen 04:30 Uhr haben die Beamten dann noch eine Pkw-Fahrerin aus Emden in der Ubbo-Emmius-Str. kontrolliert. Ein Alkoholtest bei der 20-jährigen ergab ein Ergebnis von 0,88 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Leer - Am Samstagvormittag wurde in den Vormittagsstunden gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes an der Papenburger Straße ein dunkler VW Passat durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach dem jetzigen Kenntnisstand öffnete ein Fahrzeugführer derart unbedacht eine Tür seines Fahrzeuges, dass diese mehrfach in die Fahrzeugseite des o.g. Passat schlug. Trotz dieses Umstandes fuhr der Verursacher vom Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell