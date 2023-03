Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Toilettenhäuschen beschmiert

Weimar (ots)

Unbekannte Täter brachten am Samstag in der Belvederer Allee nahe der Schaukelbrücke an einem öffentlichen WC mittels silberner Farbe einen unleserlichen Schriftzug an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell