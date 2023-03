Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall

Weimar (ots)

In Tonndorf kam es am Samstagnachmittag zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Der 56-jährige Autofahrer suchte nach einer Möglichkeit zum Wenden und wollte hierfür schließlich nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Hierbei übersah er den in gleicher Richtung fahrenden 61-jährigen Motorradfahrer, welcher gerade zum Überholen ansetzte. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zeitnah ins Klinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem nicht unerheblicher Sachschaden. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

