Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gleich zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Kahla (ots)

Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 22:30 Uhr zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Ortslage Kahla. Die derzeit noch unbekannten Täter drangen in Häuser im Bereich Siedlung am Oberbach und im Bereich Parnitzberg ein. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen, welche verdächtige Fahrzeug oder Personen gesehen haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428-640, die Kriminalpolizei Jena unter 03641-810 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell