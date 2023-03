Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierfinken auf frischer Tat

Eisenberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten durch Zeugen vier Personen in Eisenberg festgestellt werden, welche gerade in diesem Moment ein Graffito auf einer Hausfassade anbrachten. Gestört durch die Zeugen versuchten die Personen zu flüchten. Durch das beherzte Eingreifen eines der Zeugen konnten zwei der vier Personen festgehalten werden bis die alarmierten Polizeikräfte vor Ort waren Die zwei Personen konnten somit bekannt gemacht und der Strafverfolgung zugeführt werden. Die Polizei bedankt sich bei dem zugreifenden Zeugen, weißt jedoch explizit daraufhin, dass sich niemand in Gefahr bringen soll. Es ist sicherer die handelnden Personen zu beobachten und die Polizei zu informieren.

