Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am Freitag, dem 09.09.2022, in der Zeit von 17:05 Uhr bis 17:20 Uhr, entwendeten zwei Unbekannte aus einem Supermarkt in Dornburg-Camburg Waren im Wert von über 600 Euro. Die beiden Täter begaben sich jeweils mit einem Einkaufswagen in den Discounter und luden mehrere Großgebinde Waschmittel, sowie Kuscheldecken ein. Anschließend verließen die unbekannten Langefinger den Markt, ohne die Ware zu bezahlen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar den unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland zu melden. Telefonisch erreichbar wäre die PI Saale-Holzland unter der Telefonnummer: 036428- 640 oder per Mail unter: PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell