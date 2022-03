Wesel (ots) - Ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 07.40 Uhr mit seinem blauen VW Golf den Hansaring in Fahrtrichtung Rheinbrücke. Er befuhr die linke Spur als in der scharfen Linkskurve zwischen Werft- und Maaßenstraße ein Motorrollerfahrer in seiner Höhe mit dem schwarzen Fahrzeug von der rechten auf die linke Spur wechselte. Dabei kam es zu einem Kontakt der Fahrzeuge und der VW wurde beschädigt. ...

