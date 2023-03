Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Objektiv beschmiert

Jena (ots)

Wie in den frühen Morgenstunden am Freitag festgestellt werden konnte, hatten sich Unbekannte an einem mobilen Blitzer, welche derzeit am Magdelstieg abgestellt ist, ausgelassen. Der oder die Täter brachten eine unbekannte Substanz auf das Objektiv der Geschwindigkeitsmessanlage, womit diese nicht mehr zum Betreib für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gebrauchen war. Zu einer dauerhaften Beschädigung kam es nicht. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell