POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Einbrecher - Wer kennt diesen Mann?

In der Nacht zum 25.05.2022 verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Hotel in Bonn-Castell. Sie betraten zunächst den an der Graurheindorfer Straße gelegenen Eingangsbereich, hebelten dort eine Metalltüre auf und gelangten so in öffentlich nicht zugängliche Bereiche des Hotels. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld entwendet.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Einbrecher geführt haben, veröffentlicht die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos von einem der Täter aus der Überwachungskamera des Hotels.

Die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/83138

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail KK13.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

