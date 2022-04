Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Linz am Rhein vom Wochenende des 22. - 24.04.22

Linz am Rhein (ots)

Dienstgebiet - Warnung vor Telefonbetrug

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Linz am Rhein kam es am Wochenende erneut vermehrt zu telefonischen Betrugsversuchen, welche jedoch glücklicherweise erfolglos blieben. Neben den bereits allgemein bekannten Phänomenen der sog. Schockanrufe, falschen Polizeibeamten oder angeblichen Microsoft Mitarbeitern, geben sich Kriminelle derzeit als Mitarbeiter von Europol aus, um an sensible Daten oder aber Barmittel der Opfer zu kommen.

Linz am Rhein - Einbruch in Einfamilienhaus

In Abwesenheit der Eigentümer kam es in der Zeit vom 21. - 22.04.2022 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Linz am Rhein. Unbekannte Täter betraten das Objekt über den Balkon im Obergeschoss, nachdem sie zuvor erfolglos versucht hatten sich über den Keller des Hauses Zutritt zu verschaffen. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte umfangreiches Spurenmaterial gesichert werden, welches derzeit durch Fachpersonal ausgewertet wird.

Unkel - Körperverletzung

Am Freitag den 22.04. kam es im Bereich des Bahnhofs zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 72-jährigen Touristen, der von einem polizeilich bekannten männlichen Einzeltäter grundlos mit einem Stein ins Gesicht geschlagen und dadurch nicht unerheblich verletzt wurde. Im Rahmen der unverzüglich eingeleiteten Fahndung der Polizei Linz konnte der Beschuldigte festgestellt und aufgrund psychischer Auffälligkeit in eine Fachklinik verbracht werden.

Linz am Rhein - Zufallsfund nach Ruhestörung

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei Linz am Rhein anlässlich einer gemeldeten Ruhestörung tätig. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten geringe Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Dementsprechend wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet

Rheinbrohl - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht vom 22.04. auf den 23.04. wurden durch derzeit unbekannte Täter beide Kennzeichen an einem geparkten PKW abmontiert. Da dies in der Regel als Logistikstraftat dient und andere Straftaten damit vorbereitet werden sollen, wurden die Kennzeichen bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Linz am Rhein - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Am Sonntag den 24.04.2022 wird der Polizei Linz am Rhein über die Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin gemeldet.

Vor Ort konnte eruiert werden, dass die alleinbeteiligte Radfahrerin, welche glücklicherweise einen Schutzhelm trug, gemeinsam mit ihrem hinter ihr fahrenden Ehemann die L256 bergab fuhr, als ein Reh die Fahrbahn querte, die Radfahrerin zu Fall kam und schwer auf den Kopf stürzte. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Schutzhelm.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen, die jedoch nicht lebensbedrohlich sind, musste die Radfahrerin dem KH Linz zugeführt werden.

