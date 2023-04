POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.04.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Kleinkraftrad nach Entwendung aufgefunden Am 19.04.2023 kam es in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr im Bargkamp in Rhauderfehn zu der Entwendung eines Motorcross-Motorrades, welches in einem verschlossenen Holzschuppen abgestellt war. Zur Erlangung des Fahrzeuges brachen unbekannte Täter die Tür des Schuppens mit Gewalt auf und nahmen auch den ebenfalls dort gelagerten Schutzhelm mit. Gegen 22:30 Uhr konnte das entwendete Fahrzeug samt Helm dann von dem 48-jährigen Eigentümer unweit seines Wohnortes auf einem Stück Weideland wieder aufgefunden werden. Daher besteht der dringende Verdacht, dass der oder die Täter das Motorrad zwischenzeitlich zur Fahrzwecken in der Umgebung genutzt haben könnten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können oder eine oder mehrere Personen mit einem Motorcrossbike in der Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, die Polizei in Rhauderfehn zu kontaktieren.

Moormerland- Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Inbrandsetzung Am 19.04.2023 wird der Polizei gegen 10:15 Uhr mitgeteilt, dass es auf dem Fehntjer Berg in Moormerland, nahe der Straße "Am Hang", zu einer Brandentwicklung in einem dortigen kleinen Waldgebiet gekommen sei. Vor Ort stellten die eingesetzten Einsatzkräfte fest, dass dort nach bisherigen Erkenntnissen ein Feuer mittels einer Spraydose entfacht worden war. Zudem konnten dort weitere brennbare Stoffe in Form von Grillanzündern aufgefunden werden. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr löschten die Brandentwicklung, die sich auch auf diverses Buschwerk ausgebreitet hatte. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen zur Sache aufgenommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass das Entflammen von Sprühdosen und deren Inhalten extrem gefährlich ist. Neben der Entwicklung von unkontrollierbaren Bränden, ist die Gefahr von schweren körperlichen Schäden und Verletzungen sehr hoch.

Hesel - Unfall nach Wildwechsel

Am 19.04.2023 kam es gegen 23:15 Uhr auf der B 72 in Fahrtrichtung Aurich, kurz vor der Einmündung zur Osterstraße, zu einem Unfall im Zusammenhang mit einem Wildwechsel. Ein Reh kreuzte die Fahrbahn von rechts und kollidierte dabei zuerst mit einem Lkw (7,5t), welcher von einem 68-jährigen Mann aus Freiberg geführt wurde. Danach prallte das Tier noch gegen den Pkw einer 24-jährigen Frau aus Sande. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass im Frühjahr mit einem höheren Aufkommen von Wildwechsel zu rechnen ist und daher besonders in Wald-und Feldgebieten mit angepasster Geschwindigkeit und erhöhter Aufmerksamkeit gefahren werden muss.

Leer - Unfall im Berufsverkehr

Am 19.04.2023 kam es gegen 07:12 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe der Eichendorffstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Hesel und eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Schortens befuhren die Hauptstraße in Fahrtrichtung Kreuzung Spier und mussten an der Lichtzeichenanlage in Höhe der Eichendorffstraße verkehrsbedingt warten. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Detern bemerkte die im Rückstau befindlichen Fahrzeuge zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 35-jährigen auf. Bei dem Aufprall wurde deren Fahrzeug auf den davor befindlichen Pkw des Heselers aufgeschoben. Ein 32-jähriger Mann aus Uplengen übersah die gesamte Verkehrssituation und fuhr dann auf das Fahrzeug der 18-jährigen Frau auf. Vor Ort wurden keine Verletzungen bei allen Beteiligten festgestellt. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden, wobei drei Fahrzeuge als nicht mehr fahrbereit eingestuft und durch Fachunternehmen geborgen werden mussten. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen in der Sache eingeleitet.

Leer - Fahrzeugbrand nach Auffahrunfall

Am 19.04.2023 kam es gegen 21:55 Uhr auf der Oldenburger Straße in Leer zu einem Auffahrunfall, welcher in einen Fahrzeugbrand mündete. Ein 35-jähriger Mann und seine 19-jährige Beifahrerin aus Rumänien waren mit ihrem Pkw auf der Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Leer unterwegs. In Höhe der Zoostraße verlangsamte der ortsunkundige 35-jährige die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges, um in die dortige Einmündung einzubiegen. Ein nachfolgender 18-jähriger Fahrzeugführer aus Moormerland übersah das in die Einmündung fahrende Fahrzeug und fuhr auf dessen Heck auf. Nach dem Aufprall kam der 18-jährige Fahrer, in dessen Fahrzeug sich auch zwei 17-jährige Beifahrerinnen aus Hesel befanden, nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen dortigen Seitengraben. Direkt danach geriet der Pkw des Moormerländers in Vollbrand. Durch Ersthelfer vor Ort konnte alle Fahrzeuginsassen aus dem Pkw geborgen werden. Durch den Unfall wurde der 35-jährige Mann schwer verletzt, seine Beifahrerin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der 18-jährige wurde leicht verletzt, die beiden Mitfahrerinnen erlitten schwere Verletzungen. Alle beteiligten Personen wurden zur Untersuchung in ein Leeraner Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wodurch die Bergung durch ein Fachunternehmen erforderlich wurde. Ebenso erfolgte aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen eine Fahrbahnreinigung. Der brennende Pkw wurde von der eingesetzten Feuerwehr abgelöscht. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der erforderlichen Lösch-und Bergungsarbeiten war die B436 im Unfallbereich in der Zeit von 22:08 Uhr bis 00:23 Uhr gesperrt. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zu Hergang und Ursache eingeleitet.

Moormerland - Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen Am 19.04.2023 kam ein Motorradfahrer gegen 15:10 Uhr auf der Autobahnabfahrt A31/Neermoor in Fahrtrichtung Osterstraße aus derzeit noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei rollte er dann noch über einen dort befindlichen Grünstreifen und stürzte dann auf der Gegenfahrbahn in der Autobahnzufahrt. Bei dem Sturz zog sich der 62-jährige Mann aus den Niederlanden nicht unerhebliche Verletzungen zu, weshalb nach der ersten Einschätzung ein Transport per Rettungshubschrauber notwendig erschien. Im Nachgang erfolgte die Verbringung des Mannes per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das beschädigte Motorrad wurde durch einen Abschlepper geborgen. Die Polizei Moormerland hat den Unfallhergang aufgenommen und die Ermittlungen zur Ursache eingeleitet.

