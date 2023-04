PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Trickdiebe machen Beute +++ Fahrrad gestohlen +++ Mann wird handgreiflich +++ Unfallbeteiligter ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss +++

1. Trickdiebe machen Beute,

Runkel, Im Langgarten, Donnerstag, 13.04.2023, 15:30 Uhr

(wie) In Runkel haben Trickdiebe am Donnerstagnachmittag Schmuck aus einer Wohnung entwendet. Das Diebespaar hatte eine Seniorin in einem Supermarkt beim Einkaufen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Unter einem Vorwand brachten sie die Frau dazu, sie in ihre Wohnung in einer Seniorenresidenz in der Straße "Im Langgarten" zu lassen. Bei der Besichtigung der Räumlichkeiten nutzten die Trickdiebe eine günstige Gelegenheit und entwendeten Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Wohnzimmerschrank. Die Bestohlene bemerkte das Fehlen der Gegenstände erst Stunden nachdem die Täter sich verabschiedet hatten. Die Trickdiebe konnten wie folgt beschrieben werden: Männlicher Täter: Circa 30 Jahre alt, 185 cm groß, kräftig gebaut mit dunklen, kurzen Haaren und dunkel gekleidet Weibliche Täterin: Ende 20, circa 170 cm groß, dunkele Haare, die hinten zusammengebunden waren und ebenfalls dunkel gekleidet Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Fahrrad gestohlen,

Runkel-Arfurt, Linnebachstraße, Montag, 10.04.2023, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 12.04.2023, 11:00 Uhr

(wie) Am Wochenanfang wurde in Arfurt ein Fahrrad aus einem Container gestohlen. Eine 51-Jährige hatte ihr Mountainbike der Marke "Carver" in einem Metallcontainer im Garten eines Hauses in der Linnebachstraße abgestellt und darin verschlossen. Am Mittwochvormittag fiel dann auf, dass sich das Fahrrad nicht mehr in dem Container befand. Wie der Täter in das Behältnis gelangte oder das Mountainbike im Wert von circa 1.500 EUR entwendete ist unbekannt. Die Polizei Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

3. Mann wird handgreiflich,

Elz, Bahnhofstraße, Donnerstag, 13.04.2023, 07:25 Uhr

(wie) In Elz soll am Donnerstagmorgen ein Mann eine Frau während eines Streits geschlagen haben. Eine 56-Jährige war mit ihrem Hund gegen 07:25 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße spazieren. Hierbei sei ihr ein Mann ebenfalls mit einem Hund entgegengekommen und habe sie direkt aggressiv angegangen, als es zum Kontakt der beiden Tiere kam. Bei der Auseinandersetzung soll der Mann zugeschlagen und die Frau leicht verletzt haben. Zudem sei die Frau bedroht und nach dem Hund getreten worden. Die Polizei konnte im Nachgang einen 66-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Nach Angaben der 56-Jährigen soll es Zeuginnen des Vorfalls gegeben haben, diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 bei der Polizei zu melden.

4. Unfallbeteiligter ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss, Weilburg, Mauerstraße, Donnerstag, 13.04.2023, 18:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend erwischte die Polizei in Weilburg einem Mann, der ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Eine 64-Jährige war mit einem Citroen im Parkhaus beim Ausparken gegen einen schwarzen Mercedes gefahren und hatte Sachschaden verursacht. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der 33-jährige Fahrer des Mercedes offensichtlich unter Drogeneinfluss stand und er keinen Führerschein besitzt. Daher wurde der Mann vorläufig festgenommen und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Weiteres Autofahren wurde dem Mann eindringlich untersagt.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Donnerstag: Bundesstraße 49, Beselich-Heckholzhausen

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

