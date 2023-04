PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Lagerraum +++ Motorrad gestohlen und wiedergefunden +++ Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen gestohlen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Lagerraum,

Limburg, Mainzer Straße, Samstag, 08.04.2023, 22:00 Uhr bis Dienstag, 11.04.2023, 05:45 Uhr

(wie) In Limburg sind am Osterwochenende Unbekannte in einen Lagerraum eines Supermarktes eingebrochen. Am Dienstagmorgen wurde vom Filialleiter eines Supermarktes in der Mainzer Straße festgestellt, dass sich Einbrecher zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen Zugang zum Leergutlagerraum des Marktes verschafft hatten. Aus dem Inneren entwendeten sie Leergut und verschwanden damit in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

2. Motorrad gestohlen und wiedergefunden, Bad Camberg, Blumenweg, Donnerstag, 06.04.2023, 08:00 Uhr bis Dienstag, 11.04.2023, 08:00 Uhr

(wie) Über das lange Osterwochenende wurde in Bad Camberg ein Motorrad gestohlen. Eine Fußgängerin verständigte am Dienstagmorgen die Polizei, da sie ein rotes Motorrad im Kurpark von Bad Camberg entdeckt hatte. Eine Streife nahm das Zweirad in Augenschein und ermittelte, dass es dem Halter entwendet worden war. Der 55-Jährige hatte von dem Diebstahl bis dahin noch nichts bemerkt. Er hatte das Motorrad der Marke "KSR Brixton" in einer Tiefgarage im Blumenweg abgestellt und mit einem zusätzlichen Schloss gesichert. Ein bisher Unbekannter hatte das Schloss gewaltsam geöffnet und dann am Zündschloss manipuliert. Anschließend ließ der Unbekannte das Motorrad schließlich im nicht mehr fahrbereiten Zustand im Kurpark stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Die Polizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0. Wer hat das rote-schwarze Motorrad am Wochenende in Bad Camberg gesehen und kann Angaben zum Fahrer machen?

3. Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen gestohlen, Mengerskirchen, Landesstraße 3281, Freitag, 07.04.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 11.04.2023, 11:30 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte bei Mengerskirchen einen Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen daraus gestohlen. Am Dienstag wurde die Polizei zu einem Parkplatz an der L 3281 zwischen Mengerskirchen und Elsoff gerufen. Dort hatten Unbekannte im Laufe des langen Wochenendes einen abgestellten Baucontainer gewaltsam geöffnet und Baumaschinen daraus entwendet. Wie die Täter den Kompressor, die Erdrakete und den Oeler abtransportierten, ist noch unbekannt. Der Wert des Diebesgutes wird auf circa 20.000 EUR geschätzt. Die Polizei in Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

