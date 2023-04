PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 10.04.2023

Limburg (ots)

+++ Diebstahl von Kleinkrafträdern+++Betrunken gegen Hauswand gefahren+++

1.Diebstahl von Kleinkrafträdern

Blumenröder Straße in 65549 Limburg 02.04.2023 - 09.04.2023

Ein 34 jähriger Mann aus Limburg stellte am 09.04.2023 den Diebstahl zweier Kleinkrafträder aus seinem Garten fest. Durch vermutlich mehrere bislang unbekannte Täter wurde im Zeitraum 02.04.2023 - 09.04.2023 ein zu einem Wohnhaus in der Blumenröder Straße gehörendes Gartengrundstück unerlaubt betreten. Von dem Grundstück wurden durch den oder die Täter zwei dort abgestellte Kleinkrafträder der Marken Peugeot und Yiying entwendet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06431-91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

2.Betrunken gegen Hauswand gefahren

Walsdorfer Weg in 65520 Bad Camberg - Würges 10.04.2023, 04:35 Uhr

Am frühen Ostermontag gegen 04:35 Uhr befuhr ein 61 jähriger Mann aus Bad Camberg - Würges mit seinem Pkw BMW den Walsdorfer Weg in Bad Camberg - Würges in Richtung Ortsmitte. Im Einmündungsbereich zur Schulstraße kam der Fahrer vermutlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von seiner Fahrspur ab und stieß gegen die Außenfassade eines dortigen Wohnhauses. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung des Fahrers wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

