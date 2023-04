PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Limburg (ots)

Ereignisort:

Ereigniszeit: Samstag, 08.04.2023, gegen 09.59 Uhr

Am Vormittag des 08.04.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein silberner Ford C-Max fuhr auf dem Kuhbacher Weg aus Richtung Kuhbach kommend in Richtung der B456. Ein grauer Mitsubishi Eclipse kam aus der Friedenbachstraße und bog auf den Kuhbacher Weg ab, missachtete hierbei jedoch die Vorfahrt des C-Max (Verkehrszeichen: Vorfahrt gewähren), sodass es zum Unfall kam. Beide Fahrzeuge waren zum Unfallzeitpunkt mit je drei Personen besetzt. Die Mitfahrerin des C-Max wurde hierbei am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Die drei Insassen des Mitsubishi wurden nur leicht verletzt und konnten nach einer Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8500 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell