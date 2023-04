PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl einer Jacke mit Geldbörse, Holzstapel fahrlässig in Brand gesetzt, Brand einer Waschmaschine, Trickdieb im Hotel

Limburg (ots)

Diebstahl einer Jacke mit Geldbörse

Zeit: Sonntag, 02.04.2023, 18.30 - 19.15 Uhr Ort: Limburg - Staffel, Elzer Straße 2-4

Ein 18 - jähriger junger Mann aus Nentershausen hatte seine Geldbörse beim Besuch des Limparks samt EC - Karten und wichtigen Ausweisdokumenten sowie Bargeld in seiner Jacke vergessen. Die Jacke war für jedermann zugänglich im Bereich der Garderobe aufgehängt. Ein Unbekannter Täter entwendete die Jacke samt dem darin befindlichen Portemonnaie. Es handelte sich um eine schwarze Jacke der Marke Nike.

Fahrlässige Brandstiftung

Zeit: Freitag, 07.04.2023, 10.30 Uhr

Ort: Limburg, Am Kissel

Ein 37 - jähriger Mann stellte eine Aschetonne mit vermeintlich ausgeglühter Asche auf einen Holzstapel außerhalb des Hauses. Nach mehreren Stunden entzündete sich der Holzstapel dann und fing an zu brennen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand dennoch ein Schaden in Höhe von ca. 4000.- EUR an der Hausfassade.

Brand einer Waschmaschine

Zeit: Freitag, 07.04.2023, 19.25 Uhr

Ort: Elz, Luisenstraße

Einen guten Ausgang hatte der Brand einer Waschmaschine im Keller eins Mehrfamilienhauses. Nachdem der Brand festgestellt worden war, mussten vorsorgliche alle Bewohner das Haus verlassen. Da der Brand jedoch nach kurzer Zeit gelöscht werden konnte ist lediglich Sachschaden an der Waschmaschine entstanden. Die Bewohner konnten alle wieder zurück in ihre Wohnungen.

Taschendiebstahl

Zeit: Freitag, 07.04.2023, 14.55 Uhr

Ort: Limburg, Brückengasse 1, Hotel

Eine 68 - jährige Frau aus Bochum, die sich im Empfangsbereich des Hotels befand, wurde Opfer eines Taschendiebstahles. Beim Warten an der Rezeption kam eine junger Mann in der Eingangsbereich und streifte sie beim Vorbeigehen. Er schaute sich nur kurz am und verließ das Hotel direkt wieder. Der Reißverschluss ihrer Damenhandtasche wurde offenbar durch den Trickdieb geöffnet und die darin befindliche Geldbörse gestohlen. In der Geldbörse befanden sich ein nicht unerheblicher Bargeldbetrag sowie diverse Papiere und die Scheckkarte der Frau. Der Trickdieb konnte wie folgt beschrieben werden: - Junger Mann - Westasiate - Kurze schwarze Haare - Trug einen verschmutzten ballonseidenen Anzug in den Farben weiß - blau Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

