PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Jugendgruppe attackiert Gleichaltrigen +++ Kraftfahrzeug vor Halteranschrift gestohlen +++ Lagerraum aufgebrochen +++ Fußgängerin angefahren +++ Blitzerreport

Limburg (ots)

1. Jugendgruppe attackiert Gleichaltrigen, Limburg, Kapellenstraße, 05.04.2023, 22:30 Uhr

(da)Am Mittwochabend kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Kapellenstraße in Limburg. Den Angaben eines 19-Jährigen zufolge, verließ dieser gegen 22:30 Uhr ein dort befindliches Fitnessstudio, als er auf dem dazugehörigen Parkplatz durch eine sechs bis sieben köpfige Personengruppe abgepasst wurde. Diese ergriffen ihn und schlugen mit Fäusten auf ihn ein. Als der Geschädigte hierdurch zu Boden fiel, sollen diese wiederholt auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Auch soll ein Messer mit schwarzem Griffstück präsentiert worden, aber nicht zum Einsatz gekommen sein. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte beschrieb die Personen als 17-19 Jahre alt, die bis auf eine Person allesamt dunkel gekleidet waren. Die weitere Person trug eine blaue Daunenjacke und hatte hellblonde Haare. Bei ihrer Flucht bestiegen die Täter zwei PKW. Bei einem der Fahrzeuge handelt es sich um einen schwarzen 3er BMW mit "WEL" als Teilkennzeichen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06431 / 9140-0 entgegen.

2. Kraftfahrzeug vor Halteranschrift gestohlen, Limburg a. d. Lahn, Linter, Waldstraße, Dienstag, 04.04.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 05.04.2023, 04:00 Uhr

(fh)Am späten Dienstagabend wurde ein roter Hyundai In Limburg-Linter gestohlen. Wie der Geschädigte am Mittwoch bei der Polizei anzeigte, hatte er seinen roten Hyundai i30 am Abend zuvor vor der Garage seines Wohnhauses in der Waldstraße abgestellt. Am nächsten Morgen fehlte vom Kraftfahrzeug jede Spur. Zuletzt war der Hyundai mit den amtlichen Kennzeichen "OF-BN 41" versehen gewesen. Ersten Hinweisen zufolge, könnten zwei Männer im Zusammenhang mit der Tat stehen. Diese wurden am Dienstag gegen 22:30 Uhr rund um das Fahrzeug beobachtet. Es soll sich um zwei dunkelhäutige und dunkelbekleidete Männer mittleren Alters gehandelt haben.

Hinweise zum Diebstahl oder den beiden Männern werden von der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

3. Lagerraum aufgebrochen,

Limburg-Eschhofen, Bahnhofstraße, Dienstag, 04.04.2023, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 05.04.2023, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch hatten es Einbrecher auf die Getränke eines Eschhofener Imbisses abgesehen. Am Mittwochmorgen stellte der Besitzer des Schnellrestaurants in der Bahnhofstraße fest, dass Unbekannte im Schutze der Dunkelheit ein an den Schnellimbiss angrenzendes Lagerhäusschen aufgebrochen und daraus mehrere Getränke entwendet hatten. Im Anschluss war den Tätern mit dem flüssigen Gut unerkannt die Flucht gelungen. Eine Polizeistreife stellte daraufhin im Rahmen der Spurensicherung neben den fehlenden Getränken auch einen rund 100 Euro teuren Sachschaden am Lager fest.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht in Hadamar - Fußgängerin verletzt, Hadamar, Schloßgasse, Samstag, 01.04.2023, 09:30 Uhr

(da)Am Samstagmorgen kam es in Hadamar zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 68-Jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Gegen 09:30 Uhr befuhr ein weißer Kastenwagen die Schloßgasse von der Gymnasiumstraße kommend in Richtung der Straße "Untermarkt". Zeitgleich querte eine Fußgängerin die Schloßgasse, als sie dabei vom weißen Kastenwagen touchiert und dadurch leicht verletzt wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Kastenwagens setzte die Fahrt fort, ohne den Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Die Fußgängerin musste vor Ort von Rettungskräften ambulant behandelt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06431 / 9140-0 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Donnerstag, 13.04.2023: Bundesstraße 49, Gemarkung Beselich, Höhe Heckholzhausen

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell