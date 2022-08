Polizei Bielefeld

POL-BI: Parfümdiebstahl gescheitert - Täter in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

Am Montag, 22.08.2022, ging ein ertappter Ladendieb nach seiner Festnahme in Untersuchungshaft.

Ein Ladendetektiv bemerkte gegen 14:20 Uhr in dem Kaufhaus an der Bahnhofstraße, nahe der Arndtstraße, einen verdächtigen Mann. Der Unbekannte nahm mehrere hochpreisige Parfümflaschen aus dem Regal und hantierte an den Sicherungen. Schließlich steckte er die Flacons in seine Umhängetasche sowie die Hosentasche und verließ das Geschäft. Der Ladendetektiv folgte dem Dieb, stoppte ihn und reif die Polizei.

Bei dem 52-jährigen Tatverdächtigen fanden die Polizisten drei gestohlene Packungen Parfüm im Wert von 466 Euro. Eine Überprüfung ergab, dass der Dieb bereits wegen zahlreicher Diebstahlsdelikte polizeilich bekannt ist. Er wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

