Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 21-Jähriger ohne Ticket aber mit Drogen im Gepäck - beleidigt Zugbegleiterin und Bundespolizisten

Burg, Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 23. März 2023 nutzte ein 21-Jähriger gegen 17:20 Uhr eine Regionalbahn auf der Strecke Burg - Magdeburg Hauptbahnhof, ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Zudem beleidigte er die Zugbegleiterin wiederholt mit ehrverletzenden Worten und verließ die Bahn am Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug in unbekannte Richtung. Eine verständigte Streife der Bundespolizei verlegte umgehend zum Ausstiegsort des Mannes. Aufgrund der zuvor erhaltenen Personenbeschreibung konnte der Verdächtige festgestellt werden. Bei der sich anschließenden Kontrolle des Mannes stellten die Bundespolizisten neben dessen Personalien auch circa 34 Gramm Drogen fest und sicher, hierbei handelt es sich vermutlich um gepresstes Haschisch. Zudem folgten Beleidigungen in Richtung der Einsatzkräfte. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte der Deutsche seinen Weg, ohne Betäubungsmittel, mit Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung sowie wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, fortsetzen. Die aufgefundene Substanz wird zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

