Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger wird per Haftbefehl gesucht - Strafanzeige folgt sogleich

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 24. März 2023 wurde ein 37-Jähriger am Hauptbahnhof Magdeburg gegen 08:15 Uhr durch Beamte der Bundespolizei angesprochen und kontrolliert. Bei dem anschließenden Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass er per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wurde. Im November 2022 wurde er wegen Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Geldstrafe von 700 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 35 Tagen durch das Amtsgericht Magdeburg verurteilt. Da er weder die Geldstrafe zahlte, noch sich, trotz ergangener Ladung, dem Haftantritt stellte, erging jener Haftbefehl. Diesen eröffneten die Beamten dem Gesuchten auf der Dienststelle am Hauptbahnhof. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen stellten die Bundespolizisten circa 8 Gramm, vermutlich der Droge Speed, sowie circa 0,5 Gramm vermutlich der Droge Marihuana fest und anschließend sicher. Der 37-Jährige hatte Glück im Unglück. Er kontaktierte einen ihm nahestehenden Bekannten. Dieser erklärte sich bereit, die Geldstrafe zu begleichen. Nach Eingang der Zahlung konnte der Deutsche die Dienststelle, mit entsprechender Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel, wieder verlassen. Die aufgefundenen Substanzen werden zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

