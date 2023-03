Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 43 -Jähriger muss ein Jahr ins Gefängnis

Halle/ Saale (ots)

Am Dienstag, den 21. März 2023 kontrollierten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Halle einen 43-jährigen. Ein Abgleich seiner Personaldaten mit dem polizeilichen Informationssystem ergab, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Deutsche wurde im September 2021 wegen Beleidigung durch das Amtsgericht Sondershausen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Da er sich bisher dem Strafantritt nicht gestellt hatte, erging durch die Staatsanwaltschaft Mühlhausen am 15. März 2023 der Haftbefehl. Dieser wurde ihm eröffnet. Der Gesuchte wurde zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen, durchsucht und an die Justizvollzugsanstalt Halle überstellt. Die ausschreibende Behörde wurden darüber in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell