BPOLI MD: Kein Jugendstreich - Missbrauch von Notrufen

Halberstadt (ots)

Am Freitag, den 17. März 2023 wurde die Bundespolizei gegen 21:00 Uhr über einen Feueralarm am Bahnhof Halberstadt informiert. Nach ersten Erkenntnissen hat vermutlich ein 21-Jähriger zuvor einen Feuerlöscher aus dessen Halterung gerissen und betätigte anschließend missbräuchlich einen Feuermelder. Die ortsansässige Feuerwehr rückte, aufgrund des Betätigens, mit zwei Löschfahrzeugen und 6 Kameraden zum Ereignisort aus. Vor Ort stellten sie kein Feuerfest. Beamte der Bundespolizei befragten in der Nähe befindliche Personen. Diese verwiesen auf eine fünf- bis sechsköpfige Personengruppe, welche zuvor bereits den Bahnhof verschmutzten und Graffitis mittels Permanentmarker anbrachten. Teile jener Gruppe, eine 15-Jährige sowie ein 16, 19 und 21-Jähriger wurden vor dem Bahnhof festgestellt und kontrolliert. Neben Anzeigen wegen Belästigung der Allgemeinheit und Sachbeschädigung muss sich der 21-jährige Deutsche zudem wegen des Missbrauchs von Notrufen verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

