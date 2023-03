Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Wildunfall im Gleis: Intercityexpress erfasst Wildschwein

Bitterfeld, Muldenstein (ots)

Am Samstagabend, den 18. März 2023 wurde das Bundespolizeirevier Halle durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Leipzig gegen 21:00 Uhr über einen Zusammenstoß eines Zuges mit einem unbekannten Gegenstand auf der Strecke Bitterfeld - Lutherstadt Wittenberg, im Bereich des Bahnhofes Muldenstein, informiert. Parallel wurde die Bahnstrecke für nachfolgenden Zugverkehr umgehend gesperrt. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei verlegte sofort zum Ereignisort. Noch in der Anfahrt erreichte die eingesetzten Beamten die Meldung, dass Überreste eines Wildschweines am Ereignisort aufgefunden wurden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich tatsächlich um ein Wildschwein handelte und der Intercityexpress das Tier bereits beim Erfassen tödlich verletzte. Der Zug wurde beim Zusammenstoß stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die in der Bahn befindlichen Reisenden wurden ersatzweise mit einem Gegenzug vom Bahnhof Burgkemnitz nach Lutherstadt Wittenberg befördert. Durch diesen Sachverhalt und die eineinhalbstündigen Gleissperrungen erhielten insgesamt 18 Züge 921 Minuten Verspätung. Zwei Züge wurden zudem umgeleitet, sieben fielen teilweise aus und zwei Züge mussten ersatzlos gestrichen werden.

