LPI-GTH: Verkehrskontrollen mit Folgen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - In der Emilienstraße versuchten zwei Unbekannte am Freitag, 10.03.23, gegen 20.10 Uhr über ein Fenster in ein Mehrfamillienhaus einzubrechen. Da sie bei der Tatausführung gestört wurden, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Wartburgallee. Die Täter werden wie folgt beschrieben: - männlich - zwischen 180 und 185 cm groß - bekleidet mit grauen Kapuzenpullovern - eine Person trug eine ...

