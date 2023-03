Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen am Steuer

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 39-jähriger Citroen-Fahrer wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Wilhelmstraße kontrolliert. Da der Drogentest ein positives Ergebnis hinsichtlich eines Amphetaminkonsums ergab, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Im Zuge dessen erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. (as)

