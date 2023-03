Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Schlägerei

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Der Polizei Eisenach wurde am vergangenen Freitag gegen 19.00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen am Johannisplatz gemeldet. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Personen zu Fuß, überwiegend über die Schmelzerstraße in Richtung Markt. Zum Tatablauf und den Tathintergründen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0065811/2023 bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261124) zu melden. (as)

