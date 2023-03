Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt mißachtet

Ilmenau, Otto- Hahn-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 37-jähriger Hondafahrer befuhr am Freitag, den 10.03.2023 gegen 19:00 Uhr die Ziolkowskistraße und wollte in die Otto-Hahn-Straße einbiegen. Ein 24-jähriger VW-Fahrer wollte ebenfalls, aus der Heinrich-Hertz-Straße kommend, in die Otto-Hahn-Straße einfahren. Da der Hondafahrer die Vorfahrt des VW-Fahrers mißachtete, kam es fortfolgend zur Kollision beider Fahrzeuge. Aufgrund des Vorfahrtsverstoßes wurde ein Bußgeldverfahren wurde gegen den Hondafahrer eingeleitet. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wurde mit circa 6000,-EUR angegeben.

(sg)

