Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenbeeinflußt Kraftfahrzeug geführt/Sicherheitsleistung erhoben

Arnstadt, Erfurter-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 25-jähriger VW-Fahrer wurde am Samstag, den 11.03.2023 gegen 02:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch Beamte der PI Arnstadt- Ilmenau in der Erfurter-Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Im Ilm-Kreis-Klinikum Arnstadt wurde mit dem 25-jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Da der Betroffene keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat, erfolgte die Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500,-EUR. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

(sg)

