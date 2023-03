Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unverletzt nach Überschlag

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 21-Jähriger Opel-Fahrer geriet am Freitagnachmittag nach einer Doppelkurve der Dürrerhofer Allee auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und seine 19- und 21-jährigen Mitfahrer konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen und blieben glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (as)

