Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kind angesprochen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

04.11.2022, 07.15 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitag zugetragen haben soll.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ging ein 10 Jahre altes Kind am Freitagmorgen gegen 07.15 Uhr von der Schillerpassage kommend über den Rathausvorplatz und wollte am Kulturzentrum vorbei seinen Weg zwischen dem Rathaus A und B in Richtung Pestalozziallee fortsetzen. In Höhe der Toiletten am Kulturzentrum stand eine Personengruppe. Der 10-Jährige wurde von einer Person aus dieser Gruppe angesprochen.

Das Kind fühlte sich durch den Inhalt der Ansprache und die Gesamtumstände bedroht und lief davon.

Später offenbarte es sich seinen Eltern, die die Polizei informierten.

Zu der unbekannten Person ist nur soviel bekannt, dass sie männlich war, eine dunkle Hautfarbe und extrem kurz rasierte Haare hatte, eine blaue Jacke und eine löchrige Jeans trug.

Die Polizei hofft darauf, dass es Menschen gibt, die die Szenerie beobachtet haben, oder Hinweise zu der Personengruppe oder dem Unbekannten mit der blauen Jacke geben können.

Zeugen melden sich bitte auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell