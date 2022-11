POL-WOB: Einbruch in Imbisswagen - Täter erbeuten Geld und Lebensmittel

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg Am Hasselbach 08.11.2022, 14.00 Uhr - 09.11.2022, 14.00 Uhr Unbekannte sind zwischen Dienstagabend 23.00 Uhr und Mittwochnachmittag 14.00 Uhr in ein Restaurant in der Straße Am Hasselbach eingestiegen. Dabei haben nach ersten Feststellungen sie Geräte der Unterhaltungselektronik, Lebensmittel und Küchenwerkzeug entwendet. Was genau alles abhandengekommen ist und wie hoch der Gesamtschaden ...

