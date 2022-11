Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Schmuck

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Sülfeld, Bärhorst

09.11.2022, 15.00 Uhr - 20.10 Uhr

Schmuck in noch festzustellender Anzahl und Wert erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Bärhorst. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und 20.10 Uhr.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter zur fraglichen Zeit auf das Grundstück in der Straße Bärhorst in Süldfeld.

Hier begaben sie sich an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam die Terrassentür.

Anschließend betraten sie nahezu sämtliche Räume und durchsuchten Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute.

Nachdem sie verschiedene Schmuckstücke erbeutet hatten, verließen sie den Ort des Geschehens und flüchteten derzeit unerkannt.

Bereits am Dienstagabend kam es in der Straße Dingelberg im Ortsteil Hattorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Auch hier nutzten die Täter die früh einbrechende Dunkelheit aus und erbeuteten die Täter nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck in noch zu ermittelndem Wert (wir berichteten).

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang nicht ausschließen und hofft darauf, dass Nachbarn, Passanten, oder Hundebesitzer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Fallersleben oder unter der Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell