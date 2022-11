Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gewalttäter beschädigen Zivilfahrzeug - Strafverfahren eingeleitet

Wolfsburg (ots)

Bundesautobahn A 2, Parkplatz Zweidorfer Holz, Bundesautobahn A 39 Richtung Wolfsburg 08.11.2022, 16.25 Uhr

Im Zusammenhang mit dem Bundesligaspiel des VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend beschädigten zwei Gewalttäter aus einer Gruppe angereister Personen der Dortmunder Szene ein Zivilfahrzeug der Polizei auf dem Parkplatz Zweidorfer Holz. Die in dem Fahrzeug sitzenden Beamten wurden nicht verletzt. Bei der späteren Kontrolle der tatbeteiligten Personen auf der A 39 kam es temporär zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Wolfsburg.

Zivilbeamte der Polizei hielten sich am Dienstagnachmittag im Rahmen des Fußball-Einsatzes auf dem Parkplatz Zweidorfer Holz in Richtung Wolfsburg auf. Gegen 16.25 Uhr fuhren vier Fahrzeuge aus dem Umfeld der Dortmunder Szene auf den Parkplatz. Zwei Männer aus der Dortmunder Szene griffen daraufhin unvermittelt das Zivilfahrzeug an. Das Zivilfahrzeug verließ den Parkplatz und wurde durch die Gewalttäter in ihrem Fahrzeug verfolgt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchte der Fahrer eines Dortmunder Pkw dabei, den Zivilwagen auf der Autobahn abzudrängen.

Auf der A39 gelang es unter Zuführung weiterer Einsatzkräfte die vier Fahrzeuge, die mit insgesamt 17 Personen aus der Dortmunder Szene besetzt waren, im Bereich Flechtorf anzuhalten und zu kontrollieren. Die Kontrollierten verhielten sich sehr aggressiv und unkooperativ, so dass gegen mehrere Personen einfache körperliche Gewalt angewandt und bei 12 von ihnen zeitweise Handfesseln angelegt werden mussten.

Zwei Tatverdächtige des Angriffs auf den Zivilwagen wurden erkennungsdienstlich behandelt und nach der Vernehmung entlassen. Gegen den Fahrer, der versuchte das Polizeifahrzeug abzudrängen, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei den anderen Personen wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde ihnen aufgrund der gezeigten Aggressivität ein Platzverweis für die Stadt Wolfsburg ausgesprochen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeitgleich mit der Kontrolle kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 39 zwischen zwei Pkw. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand leichter Sachschaden.

Der eigentliche Fußballabend verlief eher ruhig.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell