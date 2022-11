Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Restaurant - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg Am Hasselbach

08.11.2022, 14.00 Uhr - 09.11.2022, 14.00 Uhr

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend 23.00 Uhr und Mittwochnachmittag 14.00 Uhr in ein Restaurant in der Straße Am Hasselbach eingestiegen.

Dabei haben nach ersten Feststellungen sie Geräte der Unterhaltungselektronik, Lebensmittel und Küchenwerkzeug entwendet.

Was genau alles abhandengekommen ist und wie hoch der Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen der nächsten Tage ergeben.

Ein Angestellter hatte am Mittwochnachmittag beim Aufschließen des zwischen den Straßen Am Hasselbach und An der St. Annenkirche gelegenen Restaurants den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei auf den Plan gerufen.

Diese hat den Sachverhalt aufgenommen und festgestellt, dass die Unbekannten zur fraglichen Zeit an das Restaurant herangetreten sind und ein Fenster gewaltsam geöffnet haben. Durch dieses gelangten sie ins Innere der Lokalität und entwendeten die bereits erwähnten Gegenstände.

Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell