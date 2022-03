Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Winterfett lässt Frühlingsrollen brennen

Hamm-Pelkum (ots)

Unfreiwillig flambiertes Öl in einer Pfanne wäre zwei Männern heute Nachmittag (19. März) in einem Hochhaus am "Pelkumer Platz" beinahe zum Verhängnis geworden. Ein 51-Jähriger wollte gegen 16 Uhr in seiner Wohnung "jahreszeitgetreu" ein paar Frühlingsrollen zubereiten. Anschließend verließ er die Küche. Erst ein lauter Knall erinnerte ihn an sein Frühjahrsmal. Als er die Küche betrat, brannte der Inhalt der Pfanne und die Wohnung war vollständig verqualmt. Ein aufmerksamer,55-jähriger Nachbar löschte den Brand geistesgegenwärtig mit einem Feuerlöscher. Hierbei zog er sich eine Rauchvergiftung zu. Er wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Die Wohnung ist nach den Löscharbeiten der Feuerwehr noch unbewohnbar. Den Wohnungsinhaber erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Pelkumer Platz für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (es)

